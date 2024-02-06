Украинские бойцы провели спецоперацию "Цитадель" в Черном море и взорвали важный объект россиян.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

"Операторы 73-го морского центра ССО провели сверхсложную и эффективную операцию в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма, молниеносно сработав в зоне потенциального поражения противника", - говорится в заявлении.

Бойцы на лодках приплыли к добывающей платформе, на которую РФ установила оборудование для усиления работы БПЛА "Мохаджер-6" и РЛС. Через последнюю военные РФ контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря. Оборудование было захвачено, а мачта с антенной заминирована и взорвана дистанционно, когда бойцы отплыли.

Сообщается, что этот рейд обеспечил безопасное передвижение кораблей и ограничил возможности РФ в северо-западной части Черного моря.

Когда была проведена спецоперация, не уточняется.

Напомним, в сентябре 2023 года ГУР заявляло, что его бойцы высаживались на несколько вышек и взяли там трофеи. Россияне тогда сообщали, что нанесли удар по группе ГУР и постоянного присутствия украинских сил на вышках нет.

Ранее мы писали, что бойцы Главного управления разведки поразили две российские зенитно-ракетные установки "Панцирь" в Белгородской области.