Страны ЕС опасаются потери своих активов в РФ и кибератак в случае конфискации замороженных резервов российского Центробанка.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание пишет, что "чем больше правительства рассматривают возможность конфискации, тем сложнее это становится сделать".

Европейцы опасаются, что конфискация запятнает репутацию ЕС для инвесторов, лишит президента РФ Владимира Путина стимула к переговорам, Москва конфискует западные активы в ответ, а ее хакеры устроят масштабную кибератаку на западные финансовые учреждения в попытке вернуть деньги.

Поэтому сейчас рассматриваются другие варианты действий с замороженными авуарами. В частности, в ЕС думают использовать их в качестве залога для банковских кредитов, которые пойдут на восстановление Украины. И только если РФ откажется выплачивать репарации после окончания войны, они будут конфискованы.

Таким образом для Путина хотят создать стимул согласиться на переговоры.

На днях мы сообщали, что в Европе возник новый план конфискации российских активов в пользу Украины. Идея состоит в финансировании Украины за счет долговых обязательств, которые будут обеспечены российскими активами. Такой план разослала странам "Большой семёрки" Бельгия, где хранится львиная доля российских ценных бумаг (191 миллиард евро).

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что механизм для передачи Украине доходов от замороженных активов РФ пока не создан.