Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о конфискации имущества осужденных по "политическим" статьям, в том числе за распространение "фейков" об армии РФ.

Конфискации подлежат средства и имущество, "используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности" (например, автомобили), а также полученные в результате совершения "преступления".

Также остаться без имущества в РФ можно будет за:

- призывы к деятельности против "безопасности" государства;

- оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов;

- участие в деятельности нежелательной организации;

- неисполнение приказа, дезертирство;

- реабилитацию нацизма;

- призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан.

Напомним, что британская разведка недавно сообщала, что за критику войны в РФ собираются отбирать имущество. Согласно данным британской разведки, в список "иностранных агентов" включены независимые российские новостные агентства и правозащитные организации, многие из которых вынуждены действовать за пределами территории России.

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