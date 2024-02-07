Сегодня, 7 февраля, генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

"Я оценил соблюдение 5 принципов МАГАТЭ по защите станции и состояние текущих систем энергоснабжения и охлаждения, уровень квалифицированного персонала и т.д", - написал Гросси.

Он сообщил, что поедет на следующей неделе в Москву, где будет говорить о налаживании прямого контакта с Киевом по вопросу безопасности Запорожской АЭС.

Накануне глава атомного агентства говорил, что хочет посмотреть, как работает энергообъект после значительного сокращения персонала.

Напомним, что во время прошлого визита представителей МАГАТЭ россияне не разрешили им осмотреть все залы реакторов Запорожской АЭС.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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