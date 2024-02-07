В Германии 7 февраля с утра началась забастовка сотрудников авиакомпании Lufthansa.

Об этом сообщает DW.

Забастовка в аэропортах Берлина, Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга и Дюссельдорфа будет продолжаться чуть больше суток.

Lufthansa сообщает, что отменила 80-90% из 1000 сегодняшних рейсов, пострадают более 100 тысяч пассажиров.

Профсоюз требует повысить на 12,5% (но не менее чем на 500 евро в месяц) зарплаты 25 000 работникам аэропортов и выплатить каждому по 3000 евро для компенсации инфляции.

Ранее 1 февраля в Германии отменили 1100 авиарейсов из-за забастовки, которая проходила в 11 аэропортах. Из-за этого пострадали не менее 200 тысяч пассажиров.

Профсоюз вывел на однодневную забастовку персонал аэропортов, отвечающий за контроль пассажиров и багажа, требуя повышения зарплат и доплат за сверхурочные. Сотрудники аэропортов требуют повышения зарплаты на 2,80 евро в час, чтобы скомпенсировать инфляцию.

Также ранее в Германии прошла общенациональная забастовка.

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