Швейцария пригласила Китай принять участие в мирном саммите о войне в Украине.

Об этом сообщил швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис, пишет Bloomberg.

Кассис заявил, что приглашение было озвучено на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И. По его словам, Ван "принял к сведению приглашение", Кассис ожидает ответ через несколько дней.

"У Китая очень прочные отношения с Россией, но он по-прежнему готов внести свой вклад в прекращение этой войны", - заявил Кассис на брифинге в Пекине.

Президент Швейцарии Виола Амхерд ранее говорила, что без участия РФ мирное решение невозможно, и что Берн надеется на помощь Китая.

Также включить РФ в переговоры по Украине призывал и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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