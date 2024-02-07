Швейцария пригласила Китай на мирный саммит по Украине - Bloomberg
Швейцария пригласила Китай принять участие в мирном саммите о войне в Украине.
Об этом сообщил швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис, пишет Bloomberg.
Кассис заявил, что приглашение было озвучено на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И. По его словам, Ван "принял к сведению приглашение", Кассис ожидает ответ через несколько дней.
"У Китая очень прочные отношения с Россией, но он по-прежнему готов внести свой вклад в прекращение этой войны", - заявил Кассис на брифинге в Пекине.
Президент Швейцарии Виола Амхерд ранее говорила, что без участия РФ мирное решение невозможно, и что Берн надеется на помощь Китая.
Также включить РФ в переговоры по Украине призывал и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
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