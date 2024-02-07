"Верховный суд ДНР" "приговорил" к срокам от 27 до 29 лет заключения в колонии строгого режима сразу 33 украинских военных. Их признали виновными по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, убийстве, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным обвинения, в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину, с 24 февраля по 10 марта 2022 года, украинские военные вели обстрел, под который попали жилые дома в населенных пунктах Донецкой области: Сартана, Саханка, Талаковка, Старый Крым, Заиченко и Дзержинское.

"В результате погиб 17-летний мирный житель, причинена контузия головного мозга женщине, повреждены и уничтожены 42 домовладения и два гражданских транспортных средства", - заявили в Следкоме.

Также в Следственном комитете РФ раскрыли фамилии некоторых из осужденных: служащие 36-й бригады Роман Шостак, Владимир Торшин, Денис Назаров, Артем Швыдкой и Александр Олейник; служащие 17-й бригады Александр Плотников, Юрий Акимов, Сергей Палийчук, Сергей Довгалюк, Михаил Изотов и Евгений Попцов.

Летом 2022 года мы писали, что "Верховный суд ДНР" "приговорил" к смертной казни трех иностранных военных, принимавших участие в боевых действиях в составе ВСУ.

А осенью мы рассказывали, что вообще в "ДНР" идут десятки "судов" над украинскими военными. Их приговаривают к огромным срокам, вплоть до пожизненного заключения.