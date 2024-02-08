Во Владивостоке отменили концерт российской певицы и дочери уехавшей из РФ примадонны эстрады Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте, запланированный на 19 марта.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы концертного зала Fesco Hall, где должно было состояться мероприятие.

В Fesco Hall уточнили, что решение было принято вместе с организаторами. Причины отмены концерта не уточняются.

В то же время российские издания пишут, что накануне глава Владивостока Константин Шестаков рекомендовал отменить концерты Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной. Он сослался на обращение движения "Культурный фронт России", которое требовало отмены мероприятий.

Отмечается, что сначала в мэрии Владивостока говорили, что не собираются препятствовать концерту Орбакайте, поскольку "ее творческий репертуар соответствует законодательству", а отмена выступлений, проводимых в частных учреждениях, "не входит в полномочия администрации". Однако после обращения "Культурного фронта" глава Владивостока Шестаков попросил отменить выступление дочери Аллы Пугачевой.

Перед этим концерты Орбакайте, запланированные на март, отменили в Иркутске, Братске, Новосибирске, Красноярске и Улан-Удэ. Это произошло после обращения организации "Боевое братство". Ее участники заявляли, что "певица имеет гражданство США" и "не определилась с позицией по вопросу войны в Украине".

Напомним, российские власти на дипломатическом уровне начали системно перекрывать кислород артистам, осудившим вторжение в Украину и уехавшим из России. Так, в Таиланде из-за поддержки Украины задержали российскую группу "Би-2".

А российский артист Максим Галкин сообщал, что после "письма из Кремля" ему отказали во въезде в Индонезию.