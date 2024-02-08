Президент Владимир Зеленский сообщил об обмене пленными 100 на 100.

Также Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщает, что среди спасенных из российского плена – 49 воинов Нацгвардии, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 терроборонцев.

Все освобожденные – рядового и сержантского состава. 84 вернувшихся пленных защищали Мариуполь (в т.ч. 82 – защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задания на Донецком и Луганском направлениях.

По меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему – 20 лет.

Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский также опубликовал еще одно вечернее обращение, посвященное обмену пленными.

Он сообщил, что, с учетом сегодняшних ста освобожденных пленных, всего освобождено уже 3135 украинцев.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны России заявили о новом обмене пленными 100 на 100.

Также мы писали о том, что в ГУР заявили, что просили РФ передать тела якобы погибших на Ил-76 пленных. Кремль говорит, что запросов не получал.

Война в Украине идет уже 715-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду 7 февраля Украина подверглась новому массированному ракетному удару. В ВСУ заявили, что сбили 29 ракет из 44. Большинство сбитых ракет - это крылатые Х-101/Х-555/Х-55. Не удалось сбить ракеты Х-22, "Искандер-М" и С-300. Основной удар пришелся по Киеву: над столицей и областью перехватили около 20 ракет. На фронте обстановка продолжает оставаться напряженной. По данным мониторинговых сервисов, армия РФ продвигается на севере Авдеевки, а в ВСУ заявили, что на Купянском направлении сосредоточены 40 тысяч российских военных.

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