За последние два-три дня военные отмечают стабилизацию ситуации под Купянском и спад в штурмовых действиях российских войск.

Об этом заявил начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире телемарафона.

"По имеющейся информации, ночь прошла более-менее спокойно. Так же были обстрелы по позициям. По населенным пунктам пока информации нет, что были обстрелы. Но в целом надо отметить, что в течение последних, возможно, двух-трех дней немножко ситуация успокоилась. Военные отмечают определенную стабилизацию, есть контроль за ситуацией", - сказал глава РВА.

По словам Канашевича, сейчас отмечается спад штурмовых действий россиян, которые были достаточно интенсивны еще 10-20 дней назад.

"Очевидно, враг получил достойный отпор, понес очень большие потери в технике, а особенно в живой силе. Поэтому, возможно, или будет сейчас у них ротация, или будет какая-то оперативная пауза для того, чтобы понять, что дальше делать", - заявил глава РВА.

Он добавил, что руководители подразделений, которые находятся на Купянском направлении, держат ситуацию под контролем.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками, а ныне главком ВСУ Александр Сырский побывал на Купянском направлении и заявил о напряженной обстановке. Как сообщил Сырский, он отдал распоряжения "о перераспределении сил и средств".

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