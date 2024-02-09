Министр юстиции Денис Малюська обратился к австрийским властям с просьбой выдать в Украину подозреваемых, которые находятся на территории Австрии, аргументируя это тем, что в Украине хорошие тюрьмы, а в тюрьмах хорошие бомбоубежища и заключенные там будут в безопасности во время войны, а в случае угрозы приближения боевых действий их эвакуируют.

Письмо это Малюська написал в связи с тем, что власти Украины получили от Австрии сообщение об отказах местных судов выдавать в Украину правонарушителей, потому что это опасно для их жизни и здоровья в условиях войны с РФ, с учетом положений Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. В частности, недавно Австрия отказала в экстрадиции экс-главы НБУ Кирилла Шевченко.

Экс-замминистра юстиции, который ранее курировал пенитенциарную систему Денис Чернышов прокомментировал это письмо на своей странице в ФБ. Он заявляет, что это письмо Малюськи является "миксом жонглирования и откровенной лжи", который "подвергает страну опасности", потому что с ней после такого международные партнеры могут не захотеть впредь общаться.

Касательно эвакуации из СИЗО он вспоминает опыт Мариуполя, Старобельска и Херсона, где такая эвакуация не была проведена, а в Херсоне заключенных просто выпустили, потому что персонал убегал от надвигающейся оккупации.

По бомбоубежищам Чернышов говорит, что многие из них есть только на бумаге, а по факту не обустроены для приема людей.

По удержанию людей вдали от войны напоминает, что СИЗО и суд закрепляется территориально за подозреваемым.

Также он напомнил еще довоенные отчеты уполномоченного по правам человека о крайне тяжелых условиях содержания людей в украинских тюрьмах.

Напомним, что Финляндия отказалась экстрадировать в Украину российского неонациста из-за плохих украинских тюрем.