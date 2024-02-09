В Запорожье рэкетиры угрожали расправой жене погибшего военного
В Запорожье задержали рэкетиров, которые вымогали 10 тысяч долларов у жены погибшего военного, угрожая расправой ей и ее ребенку.
Об этом сообщает прокуратура Запорожской области.
Преступники выбрали себе жертву, узнав, что женщина получила компенсацию от государства.
Они вышли на женщину и заявили, что им якобы задолжал денег ее покойный муж. В случае отказа платить угрожали сначала покалечить, а затем убить ее и ребенка.
Работники СБУ задержали трех подозреваемых при передаче первой половины суммы. Ранее фигуранты уже отбывали наказания за тяжкие преступления, в том числе за разбой.
Установлено, что банда преследовала и других жителей города.
Ранее во Львовской области разоблачили бывших уголовников, которые мобилизовались в ВСУ, чтобы заниматься рэкетом.
В Житомире около 40 военных у здания суда требуют наказать подозреваемых в рэкете.