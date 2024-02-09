Территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут работать круглосуточно.

Соответствующие изменения на заседании 9 февраля внес Кабинет министров в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, сообщает в телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Теперь положение предусматривает, что во время проведения мобилизации и/или во время действия правового режима военного положения ТЦК дается право круглосуточно выполнять определенные действия:

рассматривать дела об административных правонарушениях;

налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;

организовывать с определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК);

вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным силам Украины и другим военным формированиям во время мобилизации и военное время.

Ранее мы писали, что украинские школьники, уехавшие за границу, должны к 17 годам вернуться и получить приписное свидетельство к призывному участку.

Также "Страна" сообщала, что Кабинет министров ограничил время лечения за границей для украинских военных.