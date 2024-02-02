Кабинет министров Украины ограничил время лечения военных за границей.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

По его словам, теперь совокупное время их пребывания за границей не должно превышать 12 месяцев.

"Внесены изменения в постановление КМУ от 05.04.2022 N 411... Установлено, что общее время пребывания защитника Украины на лечении за границей, включая время перемещения из одного иностранного учреждения здравоохранения в другое и время ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами, не может превышать 12 месяцев подряд", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Украине запустили систему электронного документооборота для раненых военных. Воинские части и ТЦК теперь смогут получать документы от медицинских учреждений онлайн.

Война в Украине идет уже 709-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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