Венесуэла наращивает военный контингент на границе с Гайаной.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что армия Венесуэлы стягивает к границе региона Гайана-Эссекибо лёгкие танки, оснащённые ракетами патрульные катера и бронетранспортёры. Это происходит из-за продолжающегося спора о принадлежности региона Эссекибо.

WSJ не уточняет численность танков и катеров, стянутых в границе, однако подчеркивает, что армия Венесуэлы насчитывает около 150 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Венесуэла и Гайана решили не воевать за спорную территорию Эссекибо. Оба государства согласились в течение трех месяцев или в другое время встретиться в Бразилии, "чтобы рассмотреть любой вопрос, имеющий последствия для спорной территории", включая данные комиссии.

Посредником в переговорах стран выступили Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), а также Карибское сообщество (КАРИКОМ).

Перед этим президент Венесуэлы подписал указ о включении провинции Эссекибо в состав страны. Это спорная территория, которая находится в составе соседней Гайаны. Таким образом Каракас провозгласил Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы.