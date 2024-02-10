Во Флориде (США) частный самолёт пытался приземлиться на шоссе, врезался в машину и загорелся.

Об этом сообщают западные издания. Видео пожара публикуют очевидцы в соцсети X (ранее Twitter).

По данным газет, на борту могли находиться до 12 человек, их судьба пока неизвестна.

Ранее мы писали, что самолёт пилотажной группы Frecce Tricolore разбился под итальянским Турином во время тренировочного полёта перед воскресным авиашоу. Во время крушения он упал за пределами взлётно-посадочной полосы, горящие обломки задели автомобиль, в котором находилась семья из четырёх человек. Пятилетняя девочка погибла на месте от ожогов, её девятилетний брат получил ранения. Вместе с родителями его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также мы рассказывали, что недавно в аэропорту Токио на взлетно-посадочной полосе при посадке загорелся пассажирский лайнер. Самолет Airbus A-350 выполнял рейс с острова Хоккайдо в Международный аэропорт Токио - Ханеда.

Japan Airlines заявила, что после посадки самолет столкнулся с воздушным судном береговой охраны Японии. С самолета удалось успешно эвакуировать всех 379 человек. Среди пассажиров было восемь детей.