Музыканты группы "Би-2" показали фото и видео из тайской депортационной тюрьмы.

Материал был опубликован в телеграм-канале группы.

В тюрьме Таиланда участники "Би-2" находились за незаконный концерт и позже были депортированы в Израиль.

Сама группа связывает свое задержание с действиями российских дипломатов - из-за того, что участники "Би-2" осудили вторжение РФ в Украину.

Дипломаты генконсульства РФ в Таиланде попросили власти страны "внимательно" проверить документы участников группы, которая отыграла там два концерта. Оказалось, что у музыкантов не было всех необходимых разрешений для работы.

Позже, когда властями Тиланда уже было принято решение о депортации артистов в Израиль и были куплены авиабилеты, после визита высокопоставленных российских дипломатов музыкантам объявили, что решение об их депортации отменено.

Участники группы отказались общаться с российским консулом и продолжили пребывание в тюрьме Бангкока.

Ранее музыкант "Би-2" рассказал об украинском альпинисте, который оказался в миграционной тюрьме Таиланда.

Мы также сообщали, что солиста группы "Би-2" первым выпустили из миграционной тюрьмы в Таиланде.