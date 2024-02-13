В Кривом Роге охранник одного из предприятий препятствовал работе журналистов телеканала "Рада" и избил оператора.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в своём телеграм канале.

По данным следствия, охранник предприятия отказался пропускать журналистов в служебное помещения и нанёс несколько ударов по руке оператора и его видеокамере.

Он задержан. Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Ранее появились фото журналиста, избитого в Москве - бывшего ведущего НТВ и открытого гея Павла Лобкова.

Вероятнее всего, именно за это ориентацию его и избили, на что он достаточно прозрачно намекает, комментируя инцидент в соцсети. Видимо, Лобкова избил кто-то из гражданских "активистов" РФ.

Мы также сообщали, что полиция открыла дело по факту препятствования работы журналистов в Киево-Печерской лавре.

"Заявители сообщили, что во время съёмки сюжета один из священнослужителей Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора. Видео этого инцидента также опубликовали телеграм-каналы", - уточняют в столичной полиции.