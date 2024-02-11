Власти Москвы разорвали договор аренды земли с украинским посольством. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Речь об историческом здании в центре Москвы на Леонтьевском переулке, которое ранее принадлежало русскому графу Уварову (он принимал там, среди прочих, писателя Льва Толстого).

В России уже звучат призывы сделать в этом здании центр помощи россиянам за границей.

Напомним, в апреле 2023 Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством РФ, расположенным по адресу Воздухофлотский проспект, 27 в Соломенском районе столицы.

На это в Кремле заявили, что Россия примет "соответствующие меры" и в отношении украинского посольства в Москве.

А в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде расторгнуть консульское соглашение с РФ.

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.