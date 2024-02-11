Украине нужно стать "буферной зоной" между Западом и Востоком, чтобы сохранить государственность.

Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, пишет издание Die Presse.

"Нравится нам это или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для неё было бы создание буферной зоны между Россией и Западом - разумеется, с гарантиями безопасности. Если этого не произойдёт, Украина потеряет свою страну", - заявил Орбан.

Он также считает, что война в Украине не закончится в 2024 году.

Ранее Орбан объяснил, почему поддержал выделение 50 миллиардов евро Украине. Также он заявил, что получил четкие гарантии того, что Венгрия "получит причитающиеся ей средства, поэтому поддержка Украины не может осуществляться за счет этих ресурсов".

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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