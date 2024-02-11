В воскресенье, 11 февраля, в Молдове нашли обломки беспилотника "Шахед". Они были обнаружены близ села Етулия в Вулканештском районе Гагаузии, недалеко от границы с Украиной.

"Предварительно, дрон был сбит украинской ПВО в ночь с 9 на 10 февраля", - заявили в пограничной полиции Молдовы, передают местные СМИ.

По словам пограничников, доступ в район обломков беспилотника ограничен.

"Риска или опасности для населения в этом районе нет, и власти приняли все необходимые меры для поддержания общественного порядка, мира и безопасности", - добавили в погранполиции Молдовы.

Напомним, в ночь на 10 февраля российские дроны атаковали районы Измаила и Рени Одесской области. Рени расположен вблизи границы с Молдовой и указанной деревни Етулия.

Ранее мы писали, что осенью прошлого года в Молдове в озере, которое находится менее чем в 40 километрах от границы с Украиной, были найдены фрагменты ракеты.

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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