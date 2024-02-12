Американский OSINT-блогер Keystone Intel опубликовал фотографии поврежденных РСЗО HIMARS, которые отправили в США на ремонт.

Судя по его сообщению, произошло это какое-то время назад.

"У меня лежали фотографии поврежденных HIMARS. Появились и другие фотографии и видео, так что теперь я чувствую себя более комфортно, размещая их", - пишет Keystone Intel.

На технике видны помеченные отверстия, вероятно, от осколков.

Доставлял HIMARS тяжелый транспортный самолёт Ан-124.

Это первое документальное свидетельство повреждения HIMARS на войне в Украине. Ранее россияне неоднократно заявляли об уничтожении данных РСЗО, но подтверждений этому не было.

В свою очередь западные СМИ писали, что РФ уничтожила уже сотни железных макетов-"обманок" украинского производства, потратив на них впустую свои ракеты и дроны-камикадзе.

В частности, россияне выпустили десяток дорогостоящих ракет "Калибр" по макетам из дерева, приняв их за HIMARS.

Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.