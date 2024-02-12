В Днепропетровской области задержали подозреваемого в убийстве заммэра Никополя.

Об этом сообщает полиция.

Он совершил более 20 выстрелов и бросил в салон авто гранату. Затем закопал оружие в лесопосадке и скрывался на съемной квартире недалеко от места расстрела, где его через несколько дней и задержали правоохранители.

Задержан 33-летний местный житель. По данным следствия, он в течение четырех месяцев готовился к совершению преступления, изучил маршрут жертвы.

Сообщается, что убить он хотел и других никопольских чиновников. По какой причине, не сообщается.

Напомним, в Никополе Днепропетровской области утром, 8 февраля, неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского главы. Он погиб.

Как писали СМИ, расстрел произошел возле дома заместителя мэра. По словам источников журналистов, одна из основных версий убийства - конфликт Журавлева с местной группировкой, который тянется с 2017 года.

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