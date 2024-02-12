Молдавские фермеры выходят сегодня на протесты в пяти регионах, требуя у правительства компенсации за кризис последних двух лет.

Об этом сообщают местные СМИ.

Они намерены блокировать трассы и КПП на границе с Румынией.

"Мы видим, что в Европе сразу после начала протестов фермеров власти садились за стол переговоров с теми, кто кормит страну, и находили решения. Совершенно очевидно, что без государственной поддержки подавляющее большинство фермеров не смогут весной провести сельскохозяйственные работы. Никогда еще ситуация в сельскохозяйственном секторе не была такой сложной. Кризис 2022-2024 годов может уничтожить тысячи сельхозпроизводителей и десятки сельских населенных пунктов", — говорят организаторы акций.

Ранее на фоне фермерских протестов в Бельгии начали пустеть полки магазинов. Так, русскоязычная девушка сняла видео из супермаркета, где полки либо пустуют, либо на них выставлены однотипные товары, чтобы заполнить пустоты.

Недавно болгарские фермеры перекрыли дорогу у границы с Румынией. Протестующие требовали от правительства, помимо прочего,

"занять твердую позицию по защите болгарских производителей при пересмотре правил ЕС о либерализации торговли с Украиной".