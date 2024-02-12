Британские издания, комментируя выявление у 75-летнего монарха страны Карла III злокачественной опухоли и начало лечения, рассказали, как его будут хоронить в случае смерти.

Сначала Совет престолонаследия выпустит официальное заявление о смерти короля и сообщит о вступлении на престол нового государя. Гроб с королем, вероятно, выставят в Сент-Джеймсском дворце на три дня для прощания подданных.

Похоронная церемония и церковная служба с отпеванием состоятся в Вестминстерском аббатстве, затем тело перевезут в Виндзорский замок и похоронят в усыпальнице часовни святого Георгия.

В стране объявят траур, он продлится со дня смерти короля до похорон. В дни траура будут отменены увеселительные мероприятия, туристов не будут пускать в королевские особняки. Государственные флаги по всей стране приспустят.

Блок мероприятий на случай смерти короля называется "Операция "Менайский мост".

Карлу III 75 лет, он стал королем 8 сентября 2022 года после смерти своей матери королевы Елизаветы II, а короновали его в мае 2023 года.

Недавно Букингемский дворец сообщил, что у монарха обнаружили рак, однако деталей там не уточнили.