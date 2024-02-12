Начальник Службы разведки Министерства обороны Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенс считает, что Россия получила преимущество в войне.

Об этом заявил в интервью норвежскому телеканалу TV2.

По его мнению, за последний год Россия, несмотря на введенные против нее санкции, достигла успехов в боевых действиях против Украины. Стенсенс подчеркнул, что Европе нужно "готовиться к большим изменениям и непредсказуемому развитию ситуации".

В последнем докладе норвежской военной разведки с оценками угроз на 2024 год содержится предупреждение о возможном мрачном развитии ситуации в Украине. Эти прогнозы базируются на том, что:

Россия полностью переводит экономику на военные рельсы, и российское военное производство быстро развивается;

Россия может призвать в армию примерно втрое больше людей, чем Украина;

Россия достигает военного преимущества в войне;

Россия справляется с западными санкциями лучше, чем ожидалось;

Китай, Иран и Северная Корея оказывают России значительную поддержку.

По словам вице-адмирала Стенсенса, Украина пока не может сама производить современные вооружения и полностью зависит от поддержки Запада. При этом значительная часть западной боевой техники, полученной ВСУ, уже потеряна в боях или выработала свой ресурс.

Сегодня военный аналитик BILD предрёк, что в ближайшие недели Авдеевка падёт.

Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самая сложная ситуация в Авдеевке. Командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский дал понять, что отступать из города украинские войска не намерены, несмотря на угрожающую ситуацию. По его словам, россияне атакуют город крупными силами, задействуют, как пехоту, так и бронегруппы. Но ВСУ держат оборону.

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