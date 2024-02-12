Бывшие наемники ЧВК "Вагнер" дали попозировать школьникам в Бурятии флаг, на котором написано "Ничего личного, нам заплатили".

Соответствующее фото опубликовано на странице школы №31 в Улан-Удэ во "ВКонтакте".

Бывшие "вагнеровцы" провели для детей "урок мужества". В сообщении наёмники называются только по позывным: "Арман", "Галсон", "Гани", "Драуг Ланспик".

Ранее мы писали, что первый заместитель главы комитета по просвещению Госдумы РФ Яна Лантратова предложила провести 24 февраля в российских школах мероприятия, посвященные началу войны в Украине.

Тем временем война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самая сложная ситуация в Авдеевке. Командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский дал понять, что отступать из города украинские войска не намерены, несмотря на угрожающую ситуацию. По его словам, россияне атакуют город крупными силами, задействуют, как пехоту, так и бронегруппы. Но ВСУ держат оборону.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.