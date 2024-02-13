Двигались в сторону Приднестровья. Пограничники показали видео поимки уклонистов на границе с Молдовой
Пограничники Подольского отряда обнаружили движение неизвестных мужчин в сторону Приднестровья. Они пытались попасть в Молдову, воспользовавшись интернет-услугами.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Отмечается, что мужчины для незаконного "путешествия" выбрали день, а не ночное время суток. После задержания они рассказали, что маршрут им составили "помощники по объявлению" из интернета, за что они заплатили по 4 тыс. долларов.
На нарушителей составлены административные протоколы. Их дальнейшую судьбу решит суд.
Напомним, на границе с Венгрией пограничники задержали рекордное число уклонистов за все время войны - группу из 40 мужчин. Пограничники у границы остановили два микроавтобуса. Водители перевозили 38 мужчин из 11 областей Украины.
Ранее в Одесской области сотрудник Национальной полиции на служебном автомобиле хотел провезти через пограничников уклонистов. Сержант полиции на служебном автомобиле включил спецсигналы и пытался проехать через блокпост в пограничную полосу с двумя мужчинами, которые в дальнейшем должны были добраться в Молдову. Все трое мужчин были задержаны.