Пограничники Подольского отряда обнаружили движение неизвестных мужчин в сторону Приднестровья. Они пытались попасть в Молдову, воспользовавшись интернет-услугами.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что мужчины для незаконного "путешествия" выбрали день, а не ночное время суток. После задержания они рассказали, что маршрут им составили "помощники по объявлению" из интернета, за что они заплатили по 4 тыс. долларов.

На нарушителей составлены административные протоколы. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, на границе с Венгрией пограничники задержали рекордное число уклонистов за все время войны - группу из 40 мужчин. Пограничники у границы остановили два микроавтобуса. Водители перевозили 38 мужчин из 11 областей Украины.

Ранее в Одесской области сотрудник Национальной полиции на служебном автомобиле хотел провезти через пограничников уклонистов. Сержант полиции на служебном автомобиле включил спецсигналы и пытался проехать через блокпост в пограничную полосу с двумя мужчинами, которые в дальнейшем должны были добраться в Молдову. Все трое мужчин были задержаны.