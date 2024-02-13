Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании объявил, что до 21 февраля обе палаты парламента - Госдума и Совет Федерации - примут решение о выходе России из Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Об этом сообщает издание The Insider.

На заседании Госдумы Володин назвал ПА ОБСЕ "абсолютно несамостоятельной политизированной организацией, пляшущей под дудку Вашингтона".

"Хуже всего в этой ситуации, что мы еще и деньги платим, причем мы одни из крупнейших плательщиков. Поэтому надо выходить, прекращать перечислять средства", - заявил спикер Думы.

Парламентская ассамблея объединяет 323 парламентария из 57 стран - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Парламентская ассамблея была учреждена Парижской хартией 1990 года для содействия более широкому участию в ОБСЕ национальных парламентов стран.

Напомним, в марте 2022 года РФ покинула Совет Европы и отказалась от действия Европейской конвенции о правах человека. Таким образом РФ продемонстрировала "ответ на действия членов НАТО, которые в свою пользу используют тему прав человека и налагают неоправданные экономические санкции".

В апреле 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека.