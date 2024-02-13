Привязали к кресту и били палками. В Бразилии экзорцисты до смерти запытали женщину, изгоняя злых духов
В Бразилии арестовали группу экзорцистов, которые пытались изгнать злых духов при помощи пыток. Их якобы одержимая духами 57-летняя "клиентка" Зильда Корреа Битекур в результате издевательств скончалась.
Об этом сообщает NB Noticias.
Экзорцисты - называвшие себя "отцами святых" два брата и их отец, - а также сопровождавшая их женщина везли тело Битекур в больницу, по пути их задержала полиция.
Мужчины предлагали сеансы экзорцизма тем, кто считал, что их близкие одержимы бесами. По словам сына погибшей Битекур, экзорцисты обещали излечить его мать, привязав ее к кресту на 20 минут.
В ночь на 10 февраля "отцы святых" отвезли женщину на кладбище в городе Формигейру. Там, по свидетельствам очевидцев, ее стали истязать ради избавления от бесов. Экзорцисты били Битекур ногами по голове, хлестали палками и давали ей пощечины. Затем они привязали женщину к кресту в позе, в которой распяли Христа. Из-за полученных серьезных травм у нее остановилось сердце.
Жертва экзорцистов
После ареста экзорцисты заявили, что в ходе "очистительного ритуала" пытались выбить из женщины двух бесов, которые якобы мучили ее на протяжении последних 20 лет.
Из-за побоев несчастная умерла, медики не смогли ее реанимировать.
Полиция завершила расследование происшествия, завтра состоится первое судебное заседание по этому делу.
В 2022 году жена тогда еще советника Офиса президента Алексея Арестовича рассказала, что ее супруг некоторое время назад занимался экзорцизмом.
"Страна" сообщала, что Русская православная церковь решила упорядочить изгнание бесов и подготовила для общественного обсуждения документ, регламентирующий практики экзорцизма.