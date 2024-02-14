Казаки "ДНР" выступили против приезда в оккупированный регион Филиппа Киркорова.

Об этом они заявили в своём видеообращении, распространившимся по российским телеграм-каналам.

"Требуем отмены концертов Киркорова в "ДНР", - заявили казаки.

По их словам, "в то время, пока наши бойцы на передовой борются с нацизмом и сатанизмом", король российской эстрады "участвует в различных сомнительных вечеринках".

Ранее сообщалось, что Киркоров прибыл в "ДНР" как раз для того, чтобы "отмыться" после скандала с "голой вечеринкой" в Москве.

Появилось видео его выступления в городской больнице оккупированной Горловки перед ранеными российскими военными.

Напомним, в РФ за участие в войне в Украине помиловали сатаниста, осуждённого за ритуальные убийства подростков.

33-летний житель Ярославля Николай Оголобяк получил 20 лет лишения свободы и должен был находиться в колонии до 2030 года. В начале 2023 года, Оголобяк завербовался в подразделение "Шторм Z", сформированное из заключенных. Шесть месяцев он воевал в Украине, где получил ранение. Ему дали инвалидность, а затем помиловали. Из госпиталя он отправился домой.