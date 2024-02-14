Служащие в ВСУ могут начать получать премии за уничтоженную технику РФ. Иллюстративное фото - facebook.com/GeneralStaff.ua

Правительство Украины предлагает увеличить ряд доплат и льгот для военных.

Соответствующий законопроект появился на правительственном сайте Верховной Рады.

Так, в документе предлагается установить выплаты за уничтожение или захват вражеской техники.

В частности, за уничтоженный танк, САУ или РСЗО предлагается выплачивать 370 тысяч гривен.

За БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему выплаты будут 100 тысяч гривен.

Остальные бронеавтомобили или грузовые автомобили оценили в 30 тысяч гривен.

За уничтожение ЗРК, радиолокационной системы или средства ПВО противника вознаграждение предлагается установить в размере 370 тысяч гривен.

За выведенные из строя средства контрбатарейной борьбы - до 150 тысяч гривен. Столько же военный сможет получить за уничтоженное средство РЭБ.

За сбитие беспилотников разведывательного и ударного типа предлагается выплачивать премии размером до 100 тысяч гривен.

Такое же к вознаграждению предлагается представлять за уничтожение баллистической ракеты.

Снимок законопроекта на rada.gov.ua (титульная страница)

Снимок законопроекта на rada.gov.ua (с.2)

Снимок законопроекта на rada.gov.ua (с.3)

Снимок законопроекта на rada.gov.ua (с.4)

Снимок законопроекта на rada.gov.ua (с.5)

Снимок законопроекта на rada.gov.ua (с.6)

Снимок законопроекта на rada.gov.ua (с.7)

Снимок законопроекта на rada.gov.ua (с.8)

Снимок законопроекта на rada.gov.ua (с.9)

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Мы также сообщали, что Арахамия назвал три положения законопроекта о мобилизации, которые могут изменить ко второму чтению.

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