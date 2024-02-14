Правительство Украины предлагает увеличить ряд доплат и льгот для военных.

Соответствующий законопроект появился на правительственном сайте Верховной Рады.

Так, в документе предлагается установить выплаты за уничтожение или захват вражеской техники.

В частности, за уничтоженный танк, САУ или РСЗО предлагается выплачивать 370 тысяч гривен.

За БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему выплаты будут 100 тысяч гривен.

Остальные бронеавтомобили или грузовые автомобили оценили в 30 тысяч гривен.

За уничтожение ЗРК, радиолокационной системы или средства ПВО противника вознаграждение предлагается установить в размере 370 тысяч гривен.

За выведенные из строя средства контрбатарейной борьбы - до 150 тысяч гривен. Столько же военный сможет получить за уничтоженное средство РЭБ.

За сбитие беспилотников разведывательного и ударного типа предлагается выплачивать премии размером до 100 тысяч гривен.

Такое же к вознаграждению предлагается представлять за уничтожение баллистической ракеты.

Ранее в Раде раскритиковали норму законопроекта о мобилизации об изъятии сельскохозяйственной техники у фермеров.

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