Украинский список спонсоров войны, куда Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вносит международные компании, которые продолжают вести бизнес в РФ, приобрел практический смысл. Фигуранты перечня не смогут поставлять продукты для украинской армии.

Об этом на презентации закупок Государственного оператора тыла заявил его директор по управлению рисками Дмитрий Бигунец.

"Санкции касаются как непосредственно потенциального поставщика, так и товара, предлагаемого поставщиком", — сказал управленец из ГОТ.

Другие критерии, по которым компаниям запретят сотрудничать с ВСУ:

наложенные на них СНБО или странами Запада санкции;

связь с РФ и Беларусью;

судимость, долги или банкротство;

нарушение обязательств по поставке продуктов перед Минобороны в 2022-2023 годах.

Напомним, что в списке НАПК числятся много мировых корпораций, вроде Auchan и Metro, Bonduelle, Mars Inc., Mondelez International и Pepsico.

Так, в январе НАПК внесло литовского производителя крабовых палочек Vici в список международных спонсоров войны.

А осенью агентство внесло в этот перечень швейцарскую корпорацию Nestle.