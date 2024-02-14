В реке Немышле в Харькове содержание нефтепродуктов превысило норму в 95 раз.

Об этом сообщила руководитель Государственной экологической инспекции в Харьковской области Ольга Кузнецова в комментарии "Суспильному".

Сообщается, что в целом концентрация нефтепродуктов в трех реках Харьковской области в 7-8 раз превысила норму, но в реке Немышле – в 95 раз. Это – последствия удара РФ по Немышлянскому району Харькова 9 февраля, который вызвал пожар на нефтебазе, объяснили в Госэкоинспекции.

"Мы пытаемся сейчас принять меры, чтобы как-то ликвидировать направление пятен нефтепродуктов, чтобы они не попали в питьевые водозаборы Луганской области и Донбасса. Подвезут сорбенты, которые будут впитывать эти нефтепродукты. Там есть бактерии, которые будут поглощать их, пятна поедать, и ничего не останется. Если эти сорбенты не будут разлагаться, то мы будем их отлавливать и отправлять на утилизацию", – рассказала и. о. начальника Госэкоинспекции Харьковской области Ольга Кузнецова.

Напомним, начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил, в результате удара по нефтебазе в Харькове более 10 тысяч квадратных метров территории загрязнено из-за утечки топлива.

Пожар на нефтебазе окончательно удалось потушить спустя три дня.