Российский корабль "Цезарь Куников" был уничтожен 5 беспилотниками MAGURA V5.

Такое заявление сделал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

"Корабль перевозил груз из Новороссийска в Севастополь", - сообщил начальник ведомства.

По его словам, экипаж судна составлял 90 человек. Сколько из них спаслись, пока неизвестно - россияне продолжают поисково-спасательную операцию.

Ранее Буданов рассказал, как ГУР удалось поразить российский ракетный катер "Ивановец" - он был уничтожен в результате шести прямых попаданий украинских морских беспилотников и затонул в ночь на 1 февраля на рейде озера Донузлав.

"<...> В результате полученных повреждений судно перевернулось на корму и затонуло. По предварительным данным, поисково-спасательная операция, которую проводил противник, не увенчалась успехом", - сказал Буданов.

Мы также сообщали, что, по мнению главы ГУР, атаки на российскую инфраструктуру могут усилиться.

"Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что в этот план включены все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", - сказал начальник военной разведки.