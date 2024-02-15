В Кировоградской области при ликвидации масштабного пожара на предприятии погиб спасатель.

Об этом сообщает 15 февраля пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем телеграм-канале.

Заявляется, что пожар возник около 4 утра в пгт Власовка Александрийского района. Горели кровля и оборудование цеха на предприятии на площади 750 кв. метров.

Во время тушения пожара погиб 29-летний пожарный.

В 16:14 пожар ликвидирован совместными усилиями спасателей и пожарных местной пожарной команды пгт Власовка.

Причина пожара и обстоятельства гибели спасателя выясняются специалистами, добавили в ГСЧС.

Ранее мы писали, что в Житомирской области в результате пожара в частном доме погибли девочки 2021 и 2022 годов рождения. Сообщалось, что причиной пожара стали вещи и детская кровать, стоявшие вплотную к печке.

Также мы рассказывали, что в конце января в Кременчугском районе Полтавской области после ракетного удара россиян возник пожар на предприятии.

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