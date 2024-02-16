Греция стала первой православной страной, легализовавшей однополые браки.

Об этом сообщает немецкое издание DW.

Парламент Греции разрешил однополые браки и дал таким парам возможность усыновлять детей. За проголосовали 176 депутатов, против – 76.

Законопроект внесла правящая консервативная партия. Православная церковь была против. Оппозиция поддержала.

"Это историческая веха в деле обеспечения прав человека, отражающая сегодняшнюю Грецию - прогрессивную, демократическую страну, страстно верящую в европейские ценности", - заявил премьер-министр страны Кириякос Мицотакис.

Он считает, что "общественная трансформация" по этому вопросу "уже давно произошла".

В то же время опросы показывают, что в стране примерно равное число сторонников и противников однополых браков.

Ранее мы рассказывали, что с 1 января в Эстонии вступил в силу закон о легализации однополых браков.

Напомним, в 2021 году Нидерланды первые в мире разрешили однополые браки для монархов и наследников престола. Для обычных граждан однополые браки в стране легализованы с 2001 года.