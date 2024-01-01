В Эстонии с 1 января 2024 года легализованы однополые браки.

Об этом пишет издание The Guardian.

Отмечается, что сегодня в Эстонии вступил в силу закон, который гласит, что брак заключается между двумя физическими лицами, а не между мужчиной и женщиной.

Таким образом Эстония стала первой в Восточной Европе страной, которая пошла на этот шаг. Активизации усилий, направленных на узаконивание однополых браков, способствовала победа на выборах премьера Каи Каллас. В то же время гражданские партнерства были юридически признаны в Эстонии с 2013 года.

Напомним, в Украине законопроект о легализации таких партнерств появился в Верховной Раде в октябре прошлого года.

Как мы писали, весной Владимир Зеленский обратился в Кабмин с предложением проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнерства, в том числе для однополых пар. Так президент ответил на петицию в поддержку зарегистрированных партнерств для однополых и разнополых пар.

Мы анализировали в отдельном материале, почему в Раде снова обсуждают легализацию однополых отношений.