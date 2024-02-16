Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович объявил себя русским.

Интервью с таким заявлением было опубликовано оппозиционной российской журналисткой Юлией Латыниной в ее телеграм-канале.

По словам Арестовича, русские - это "внеэтническое понятие", а Русь - это "особый тип цивилизации", который принадлежит к православию восточного обряда и ставит главными ориентирами совесть и правду.

Стать русским, по мнению Арестовича, может любой - "монгол, африканец, чеченец, бурят".

Он считает, что русских осталось мало и среди россиян, и среди украинцев, "поэтому мы имеем бойню".

При этом "Русский мир" Путина Арестовчи называет политическим конструктом.

"Расстрельные подвалы в Буче - это точно не великая цивилизация и точно не цивилизация правды, света и смысла, каковой должна являться Русь и про которую они нам так рассказывают. Поэтому я всегда и говорю: "Я русский". Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации. Этнически я белорус, поляк, россиянин: мама из России. Гражданин Украины, но я выбрал принадлежать к этой цивилизации, потому что мне нравится правда, мне нравится совесть, справедливость. Я не люблю дисциплинарное общество", - заявил Арестович.

Ранее Арестович заявил, что Путин не хочет воевать с Украиной.

Подобные заявления, как, например, сравнение Украины с РФ во время конференции Путина, вызвали резонанс в украинских соцсетях.

Накануне Арестовича заочно арестовали в РФ - Московский суд заочно приговорил его за "призывы к осуществлению террористической деятельности и фейки об (российской - Ред.) армии". Он включен в список экстремистов и террористов и объявлен в розыск.

Напомним, с осени 2023 Арестович находится в Европе.