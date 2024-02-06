Московский суд заочно арестовал экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича за "призывы к осуществлению террористической деятельности и фейки об армии".

Об этом сообщают российские СМИ.

Он включен в список экстремистов и террористов и объявлен в розыск.

Напомним, что в Украине на него также заведены уголовные дела полицией после обращения группы народных депутатов во главе с Натальей Пипой.

Дело касается заявления Арестовича на Пипу в ГБР о разжигании межнациональной розни из-за конфликта с парнем, который пел песни Цоя во Львове.

Сам Арестович еще с осени находится за границей. Также он обвинял Офис президента в заказе против него информационной кампании.

Ранее издание NGL media сообщило, что экс-советник Офиса президента уехал за границу пять месяцев назад на основании письма от ГУР и не вернулся. Также издание опубликовало скан страницы базы пересечения границы. На это разведка заявила, что разрешений для выезда за границу Арестовичу не выдавала.

Госпогранслужба тоже отрицает, что экс-советник Офиса президента Алексей Арестович выехал из Украины на основании письма ГУР.