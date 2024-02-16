Кабмин утвердил главу Хмельницкой ОВА. Им стал исполнявший обязанности губернатора Тюрин
Сергей Тюрин стал полноценным главой Хмельницкой областной военной администрации. Назначение утвердил Кабинет министров на сегодняшнем заседании.
Об этом сообщает телеграм-канал правительства.
"На своем заседании 16 февраля Кабинет министров поддержал проект указа президента Украины о назначении Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой областной государственной администрации", - сказано в публикации.
С марта 2023 года Тюрин выполнял обязанности главы ОВА после отставки Сергея Гамалия.
В свою очередь Гамалий занял эту должность осенью 2020 года. Тогда Кабинет министров согласовал увольнение предыдущего главы Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрия Габинета и назначение бизнесмена Гамалия.
Как мы писали, уходу Гамалия с поста предшествовал скандал: на него составили протокол за пьяное вождение. Правда, сам он этот эпизод отрицал.
Напомним, в марте кроме Гамалия Владимир Зеленский своими указами уволил глав Луганской и Одесской и обладминистраций. "Страна" подробно разбиралась в отдельном большом материале, почему президент стал часто менять губернаторов.