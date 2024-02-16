Сергей Тюрин стал полноценным главой Хмельницкой областной военной администрации. Назначение утвердил Кабинет министров на сегодняшнем заседании.

Об этом сообщает телеграм-канал правительства.

"На своем заседании 16 февраля Кабинет министров поддержал проект указа президента Украины о назначении Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой областной государственной администрации", - сказано в публикации.

С марта 2023 года Тюрин выполнял обязанности главы ОВА после отставки Сергея Гамалия.

В свою очередь Гамалий занял эту должность осенью 2020 года. Тогда Кабинет министров согласовал увольнение предыдущего главы Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрия Габинета и назначение бизнесмена Гамалия.

Как мы писали, уходу Гамалия с поста предшествовал скандал: на него составили протокол за пьяное вождение. Правда, сам он этот эпизод отрицал.

Напомним, в марте кроме Гамалия Владимир Зеленский своими указами уволил глав Луганской и Одесской и обладминистраций. "Страна" подробно разбиралась в отдельном большом материале, почему президент стал часто менять губернаторов.