Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании диверсантов на границе с Украиной.

Об этом белорусский президент сообщил во время выступления на общем собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

По словам Лукашенко, диверсанты якобы перебрасывали взрывчатку в Гомельскую область для диверсий в РФ и Беларуси. Среди задержанных есть белорусы.

Лукашенко заявил, что попытки проникновения диверсантов в Беларусь происходят "практически два-три раза в неделю". Также, по утверждению президента Беларуси, белорусская оппозиция ведет на Западе переговоры о присоединении к РБ западных территорий РФ в случае поражения России в Украине.

"Читай, нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской, может быть, Псковской областей. А западную Беларусь мы должны (до Минска, как вы знаете, граница была) отдать Польше", - заявил Лукашенко.

Позже в КГБ Беларуси обвинили СБУ в организации рейда диверсантов.

В ведомстве рассказали, что в ночь с 14 на 15 февраля группа проникла в РБ со стороны Украины в Лельчицком районе. Были задержаны граждане Украины, Беларуси и "их пособники". При себе у них якобы нашли взрывные устройства и "иные средства поражения".

В сообщении КГБ утверждается, что среди задержанных есть граждане Украины Сергей и Павел Кабарчуки (бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины и его сын), а также гражданин Беларуси Виталий Власюк.

Ранее Лукашенко говорил о планах Польши вторгнуться в Беларусь. Этим он объяснил размещение ядерного оружия РФ.

Также в Беларуси считают очевидной угрозу прямого столкновения с НАТО.