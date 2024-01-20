Воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" опубликовал видео нападения на грузовик "Урал" в Брянской области РФ.

На кадрах видно, что диверсанты расстреливают стоящую машину из автоматов. Затем звучит команда к отходу.

В РДК заявляют, что в ходе операции "уничтожен личный состав пограничных войск".

Напомним, вчера РДК устроил засаду в Суземском районе Брянской области РФ, который граничит с Черниговской областью Украины.

Весной "Русский добровольческий корпус" опубликовал видео из деревни Глотово Белгородской области, куда совершил рейд.

Летом сообщалось, что "Русский добровольческий корпус" переместился на юг и участвует в наступлении ВСУ на Запорожском направлении.

Война в Украине идет уже 696-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский военный паблик Deep State сообщает, что россияне "практически захватили Веселое" под Северском. "Крайне тяжелая ситуация" южнее Авдеевки. Также сообщают о продвижении РФ в районе Сватово.

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