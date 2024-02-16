Видео из подвалов Авдеевского коксохимического завода опубликовала 3-я штурмовая бригада.

В связи с этим многие пользователи соцсетей вспоминают похожие видео из "Азовстали", которая стала последним оплотом обороны украинских войск в Мариуполе.

Однако сейчас ситуация на Авдеевском коксохиме принципиально иная, чем на "Азовстали". Завод, хотя и находится в полуохвате противника, в отличие от мариупольского комбината не окружен. И пока угроза котла там меньше, чем в остальной, части Авдеевки южнее, где ситуация намного хуже. Именно там, на юге города, есть угроза окружения украинских войск россиянами, которые прорвали фронт к югу от коксохима и сейчас наступают в сторону Ласточкино.

Поэтому одним из вариантов действий командования ВСУ называют отвод подразделений с юга города к заводу, чтобы организовать с опорой на него новую линию обороны.

Ранее в 3-й штурмовой бригаде рассказали, что в Авдеевке есть позиции, на которых шестеро военнослужащих ВСУ сдерживают атаки около сотни российских военных.

Вчера в той же бригаде заявляли, что соотношение сил в районе Авдеевки один к семи, а сама ситуация в этом районе критическая.