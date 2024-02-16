На Закарпатье спасатели и пограничники помогли двум мужчинам, которые сидели ночью на деревьях посреди реки Латорица.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Фейсбуке.

Инцидент произошел ночью 15 февраля вблизи государственной границы Украины между селами Соломоново и Тийглаш Ужгородского района. В ГСЧС рассказали, что сообщение поступило от пограничников Чопского отряда.

Заявляется, что двое мужчин преодолели часть реки, но сильно замерзли, так что сил добраться до берега у них уже не было. Спасатели с помощью жилетов и носилок спасли мужчин и передали их работникам скорой.

По данным Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи, мужчины - 30-летний житель Бердянска и 43-летний харьковчанин - пробыли в воде 11 часов.

Ранее мы рассказывали, что пограничники задержали четырех уклонистов, которые пытались попасть в Венгрию на лодке.

Также мы писали, что пограничники спасли уклониста, который пытался переплыть ледяную Тису, чтобы сбежать за границу. Они вытащили мужчину в полубессознательном состоянии, когда он лежал на краю берега и почти не подавал признаков жизни.