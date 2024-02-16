Российский Минюст включил в реестр иностранных агентов банкира и бизнесмена Олега Тинькова. Также иноагентами признаны активист и правозащитник Аслан Арцуев, журналист и критик Анна Наринская, философ Юлия Синеокая и актер Никита Кукушкин.

Все эти люди сейчас живут за границей РФ.

По данным Минюста, Тиньков участвовал в создании контента иностранных агентов, распространял фейки о решениях и политике российских властей, высказывался против войны в Украине.

Арцуеву вменяют в вину участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом, выступал против войны в Украине, распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа России и российской армии, а также призывы "к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

Как указывает Минюст, Наринская участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ, выступала против войны, участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Также ей вменяют пропаганду ЛГБТ-отношений.

Синеокая распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

А Кукушкина обвиняют в высказываниях против войны, участии в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иноагентом, распространении фейков о решениях и политике российских властей.

В январе в РФ признали иноагентом известного писателя Бориса Акунина.

А осенью в России признали иноагентом главреда "Новой газеты" и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова.