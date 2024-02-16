Украина должна сократить социальные выплаты с учетом нехватки средств в бюджете.

Об этом заявил народный депутат от правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха агентству "Укринформ".

"Я считаю, какие-то социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их… наверняка должен быть сокращен. И, мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы, наверное, будем пересматривать это. То есть должна быть создана другая, более сбалансированная система, учитывающая новые реалии, а не реалии 80–90-х годов", - заявил Наталуха.

При этом, признает народный депутат, уменьшение социальных гарантий полностью противоречит Конституции и может вызвать некоторое непринятие со стороны украинцев.

"Это советское наследие. Оно отпечаталось в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина - это социальное государство, и куча социальных гарантий. Первое, что нам расскажут с вами, - что мы действуем неконституционно, забирая социальные права граждан", - добавил Наталуха.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что украинские пенсионеры умрут без западного финансирования.

Также мы сообщали, что Кабмин изменил порядок выплат переселенцам.