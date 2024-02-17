Очередной скандал с уличной мобилизацией произошёл в Ужгороде.

Кадры словесной перепалки местных жительниц с работниками ТЦК публикуют городские телеграм-каналы.

На видео можно заметить, что бус с военкомами заехал в один из дворов, и там люди в военной форме стали проверять документы у двух мужчин. Но на их защиту вышли женщины.

Они начали кричать на военкомов, за то, что они "ловят наших мужиков, как мышей". На видео женщины называют работников ТЦК "хищниками" и предполагают, что им должно быть стыдно.

"Нас не нужно защищать", - заявила одна из местных жительниц, которая снимала видео. Также она предложила военкомам отправиться в отели, где "все переселенцы живут".

Кроме того, горожанки обвинили военкомов в том, что они насильно увозят людей в ТЦК, "держат там по три дня и бьют".

Ранее в Ивано-Франковской области женщины не давали военкому забрать их мужчин.

"Позвоните президенту и скажите, что у нас война не объявлена!" - заявила при этом одна из женщин.

Мы также рассказывали, почему произошел бунт в Космаче, где селяне напали на "наводчицу ТЦК".