Через несколько месяцев ВСУ получат сотни беспилотников, разработанных Украиной в качестве аналога российского дрона "Ланцет". Первые дроны уже прошли испытания.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в подкасте "Слон", опубликованном на YouTube-канале "Дия".

"Несколько дней назад мы тестировали изделия по типу "Ланцет". Были представлены четыре дрона, испытания двух прошли успешно. Были дождь, снег, ветер, и в этих условиях два беспилотника попали в цель. Один не взлетел, потому что оператор не хотел терять борт, а четвертый не смог, потому что была проблема с камерой", - рассказал он.

Федоров не назвал сроки, когда начнется серийное производство беспилотников, но по его оценке, это вопрос нескольких месяцев.

"До тысяч трудно дойти, но сотни можно производить через несколько месяцев", - сказал он.

Следующим этапом будет тестирование аналогов "Ланцета" на поле боя.

Как сообщается, дроны такого проектирования управляются по видео, что позволяет наводить и корректировать движение во время поражения, и имеют функцию захвата цели.

Напомним, 8 февраля министр Федоров сообщил, что в Украине разработали аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", способный поражать цели на расстоянии до 40 километров.

Также Михаил Федоров анонсировал появление улучшенного безэкипажного катера Magura. По словам главы Минцифры, новый катер готовится для новых заданий "с новыми сюрпризами".