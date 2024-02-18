В воскресенье, 18 февраля, в Тернопольской области зафиксировали землетрясение.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля на своей странице в Фейсбуке.

"В Тернопольской области в 11:07:32 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,6 (по шкале Рихтера) на глубине пяти километров", - говорится в сообщении.

По расчетам центра, землетрясение не несет угрозы для населения, а по классификации землетрясений относится к "чуть-чуть ощутимым".

"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - добавили в Главном центре специального контроля.

Напомним, прошлой осенью в Ужгороде произошло землетрясение магнитудой 4,5. Толчки ощутили жители и в других областях Украины, а также за границей. Эпицентр землетрясения находился в Словакии. Его также ощутили в Польше и Венгрии.

А перед этим зафиксировали землетрясение, эпицентр которого находился в шести километрах к западу от города Свалява Закарпатской области, на глубине 6 км.